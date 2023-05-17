5 пусковых установок Patriot одним ударом: россияне снова заврались о своих "успехах"

На фоне успехов Вооруженных сил Украины российская пропаганда всеми силами пытается "скормить" своему населению хоть какие-то "победы". Поэтому к уничтоженной украинской авиации, сбитым сотням HIMARS'ов они дописали и ЗРК Patriot.

Так, с экранов российских телевизоров для населения, что проглотит любую ложь, сообщили, что якобы воинам страны-террористки в ночь 16 мая удалось уничтожить многофункциональную радиолокационную станцию, а также 5 пусковых установок ЗРК Patriot. Об этом заявили при том не фрик-шоу, а само "министерство войны" России, пишет 24 Канал.

Достойно внимания В Минобороны и СНБО высмеяли вброс России об уничтожении ЗРК Patriot

Помогла "засада"

Так, согласно фантазиям террористов из министерства обороны России, "по достоверно подтвержденным данным" уничтожить не одну пусковую установку Patriot удалось в столице Украины. И что интересно, при этом такой точный удар удалось нанести якобы лишь одной гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Как сообщил неназванный источник российских СМИ, именно из-за внезапности авиаудара украинцы якобы ничего не могли сделать для защиты зенитных систем. Ведь из-за скорости, которую развивают "Кинжалы", ЗРК не мог бы ни изменить позицию, ни зарядить новые ракеты после стрельбы.

Однако на одних Patriot в фантазиях оккупанты не остановились. Они также заявили, что вместе с ЗРК якобы поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, а также хранения боеприпасов, вооружения и техники, которые были доставлены из западных стран.

Не все россияне верят в сказки

На подобную российскую пропаганду отреагировали и российские пользователи сети. Если некоторые зарядились новой волной "ура-патриотизма", другие отметили, что это лишь влажные фантазии Кремля.

В частности, некоторые не поняли арифметику российского минобороны. Прежде всего, они заметили, что у российских пропагандистов не сошлись показатели поставленных Украине и уничтоженных ЗРК Patriot.

Кроме того, россияне не поняли, как только одной ракетой удалось добиться таких результатов, ведь они не верят, что все ЗРК внезапно поставили в одном месте. Так что уже с болот стали звучать риторические для Украины вопросы, зачем минобороны России пытается завышать свои успехи.

Зачем в минобороны пытаются столь завышать свои успехи? На кого это рассчитано? Из-за таких ура-патриотических настроений мы и в заднице. Почему реальную информацию нельзя предоставлять?

– подчеркнули в комментариях в одном из телеграм-каналов.

В Воздушных силах разбили мечты Конашенкова

Стоит отметить, что после фантазий Кремля в CNN предположили, что один ЗРК Patriot мог быть поврежден. Однако это сообщение возразил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Опроверг такие сообщения минобороны России и пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он заверил, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжала", а тем более одного, просто невозможно. Прежде всего спикер объяснил, что дивизион состоит из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок.

При этом в командном пункте сидит боевое обслуживание, которое занимается отслеживанием целей, а также получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности. Более того, работать он может в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом, что позволяет сбивать воздушные цели даже без вмешательства человека.

Также следует помнить, что дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. При этом эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать пуск ракет. Следовательно, уничтожить систему "каким-то там "Кинжалом", невозможно.