В России заявили о "уничтожении" 20 самолетов: в Воздушных силах назвали реальную цифру

Российское минобороны привыкло придумывать цифры уничтоженной украинской техники, их берут буквально с потолка. На этой неделе во вражеском ведомстве отчитались якобы об "сбитии" 20 самолетов, но эти данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, враг за последние две недели не раз пытался атаковать аэродромы в Украине.

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Россия в своих сводках "уничтожает" в месяц по 20 наших самолетов, а то и больше. Хочу отметить, что в июне у нас была потеря самолета, это было в начале месяца. К сожалению, такое случается. Это – война. Но это один самолет. А россияне заявляют о "20", а то и больше,

– рассказал он.

Обстрелы аэродромов

Спикер объяснил, почему россияне усилили атаки на аэродромы. Дело в том, что украинские самолеты сегодня выполняют задания на десятках оперативных аэродромах и выполняют боевые задания довольно успешно.

"Мы все видим результаты этой боевой работы. У врага понятно что "пылает". Поэтому он неоднократно пытался за эти две недели атаковать аэродромы. Это и Кропивницкий, и Днепр (буквально недавняя ракетная атака Х-22 по Днепру), и Староконстантиновка", – добавил он.

По словам Игната, враг, прежде всего, хочет уничтожить вооружение, которое Украине дают союзники, и самолеты, выполняющие ежедневно десятки боевых вылетов.

"Но в Воздушных силах ВСУ это прекрасно понимают. Самолеты обычно рассредоточены, их хоронят и они продолжают выполнять задачи. И ни одна российская статистика их не уничтожит", – констатировал он.

Справка. В ночь на 10 июня атаковали военный аэродром "Миргород". Во время атаки враг использовал баллистические и крылатые ракеты "Искандер", а также ударные дроны иранского производства.

23 июня Россия пыталась атаковать военный аэродром в Хмельницкой области, выпустив 13 крылатых ракет – все они были сбиты.