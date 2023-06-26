Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, ворог за останні два тижні неодноразово намагався атакувати аеродроми в Україні.

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Росія у своїх зведеннях "знищує" на місяць по 20 наших літаків, а то і більше. Хочу зазначити, що в червні в нас була втрата літака, це було на початку місяця. На жаль, таке трапляється. Це війна. Але, це один літак. А росіяни заявляють про "20", а то й більше,

– розповів він.

Обстріли аеродромів

Речник пояснив, чому росіяни посилили атаки на аеродроми. Річ у тім, що українські літаки сьогодні виконують завдання на десятках оперативних аеродромах і виконують бойові завдання доволі таки успішно.

"Ми всі бачимо результати цієї бойової роботи. У ворога зрозуміло що "палає". Тому він неодноразово намагався за ці два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро (буквально нещодавня ракетна атака Х-22 по Дніпру), і Старокостянтинівка", – додав він.

За словами Ігната, ворог передусім хоче знищити озброєння, яке Україні дають союзники, і літаки, які виконують щодня десятки бойових вильотів.

"Але в Повітряних силах ЗСУ це прекрасно розуміють. Літаки звичайно, що розосереджені, їх ховають і вони продовжують виконувати завдання. І жодна російська статистика їх не знищить", – констатував він.