Массированная атака на Крым и "Шахеды" над Украиной: хронология 650 дня войны
Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте. Они дают врагу достойный отпор и защищают мирные города нашего государства.
Украина противостоит полномасштабной вооруженной агрессии России уже 650 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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По информации российского оборонного ведомства, 26 БПЛА якобы были сбиты. Еще 13 перехвачены, то есть в общей сложности 39 дронов не должны достигнуть своих целей. Россия традиционно винит Украину. Российские СМИ пишут, что ночью против 5 декабря удалось предотвратить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по инфраструктуре страны-агрессорки. В то же время в России убеждают, что отработала ПВО. В России нафантазировали ущерб 22 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, там отметили, что еще 13 были перехвачены над акваторией Азовского моря и над временно оккупированным Крымом. В Крыму снова неспокойно. Ночью на 5 декабря жители Феодосии и Керчи слышали много взрывов. Официальной информации о случившемся пока нет. В сети рассказали о по меньшей мере 9 взрывах в районе Аршинцево и поселка Войково. Данные разнятся: от 9 до 30 взрывов. Керчинский мост перекрыли. Также заявляют о том, что в Керчи частично пропал свет. Российские военные вечером 4 декабря запустили дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно, что в Харьковской области были попадания в объекты гражданской инфраструктуры и вспыхнули пожары.
Враждебное минобороны заявило, что Крым атаковали почти 40 дронов
В России заявляют об ущербе более 20 БпЛА
Во временно оккупированном Крыму слышали ряд взрывов
Известно о нескольких попаданиях
По информации российского оборонного ведомства, 26 БПЛА якобы были сбиты. Еще 13 перехвачены, то есть в общей сложности 39 дронов не должны достигнуть своих целей.
Россия традиционно винит Украину.
Российские СМИ пишут, что ночью против 5 декабря удалось предотвратить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по инфраструктуре страны-агрессорки. В то же время в России убеждают, что отработала ПВО.
В России нафантазировали ущерб 22 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, там отметили, что еще 13 были перехвачены над акваторией Азовского моря и над временно оккупированным Крымом.
В Крыму снова неспокойно. Ночью на 5 декабря жители Феодосии и Керчи слышали много взрывов. Официальной информации о случившемся пока нет.
В сети рассказали о по меньшей мере 9 взрывах в районе Аршинцево и поселка Войково.
Данные разнятся: от 9 до 30 взрывов.
Керчинский мост перекрыли. Также заявляют о том, что в Керчи частично пропал свет.
Российские военные вечером 4 декабря запустили дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно, что в Харьковской области были попадания в объекты гражданской инфраструктуры и вспыхнули пожары.