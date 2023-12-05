Массированная атака на Крым и "Шахеды" над Украиной: хронология 650 дня войны

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте. Они дают врагу достойный отпор и защищают мирные города нашего государства.

Украина противостоит полномасштабной вооруженной агрессии России уже 650 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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