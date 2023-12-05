Массированная атака на Крым и "Шахеды" над Украиной: хронология 650 дня войны

5 декабря 2023, 07:18
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Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте. Они дают врагу достойный отпор и защищают мирные города нашего государства.

Украина противостоит полномасштабной вооруженной агрессии России уже 650 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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07:14, 05 декабря

Враждебное минобороны заявило, что Крым атаковали почти 40 дронов

По информации российского оборонного ведомства, 26 БПЛА якобы были сбиты. Еще 13 перехвачены, то есть в общей сложности 39 дронов не должны достигнуть своих целей.

Россия традиционно винит Украину.

07:09, 05 декабря

В России заявляют об ущербе более 20 БпЛА

Российские СМИ пишут, что ночью против 5 декабря удалось предотвратить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по инфраструктуре страны-агрессорки. В то же время в России убеждают, что отработала ПВО.

В России нафантазировали ущерб 22 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, там отметили, что еще 13 были перехвачены над акваторией Азовского моря и над временно оккупированным Крымом.

07:07, 05 декабря

Во временно оккупированном Крыму слышали ряд взрывов

В Крыму снова неспокойно. Ночью на 5 декабря жители Феодосии и Керчи слышали много взрывов. Официальной информации о случившемся пока нет.

В сети рассказали о по меньшей мере 9 взрывах в районе Аршинцево и поселка Войково.

Данные разнятся: от 9 до 30 взрывов.

Керчинский мост перекрыли. Также заявляют о том, что в Керчи частично пропал свет.

03:03, 05 декабря

Известно о нескольких попаданиях

Российские военные вечером 4 декабря запустили дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно, что в Харьковской области были попадания в объекты гражданской инфраструктуры и вспыхнули пожары.

01:30, 05 декабря

Автор: Вікторія Кульженко