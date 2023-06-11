В России заявили об атаке беспилотников на катер "Приазовье"

В России заявили, что ВСУ якобы атаковали беспилотными морскими катерами корабль "Приазовье". А эти катера якобы сопровождал разведывательный беспилотник США.

Минобороны страны-агрессора заявило, что Украина "попробовала атаковать" корабль "Приазовье" Черноморского флота России 6 беспилотными морскими катерами.

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В России заявили об атаке ВСУ

В стране-агрессоре заявили, что ночью 11 июня около 01:30 по московскому времени 6 украинских беспилотных катеров "пытались атаковать" российский корабль "Приазовье".

Также в России утверждают, что корабль Черноморского флота России "Приазовье" якобы "выполнял задачу контроля обстановки и обеспечения безопасности" на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Оккупанты заявили, что уничтожили все катера

В минобороны России заявили, что во время атаки над Черным морем вел разведку беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США. Также там сказали, что все украинские катера якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.

Однако верить словам врага не стоит. Ведь 24 мая в минобороны России заявили, что неподалеку от пролива Босфор три украинских надводных дрона атаковали "Иван Хурс". Заявлялось, что их все уничтожили, а корабль якобы не пострадал. Однако уже на следующий день в сети опубликовали видео, на котором один из беспилотников вплотную приблизился к кораблю.

Оказалось, что "Иван Хурс" все-таки получил повреждение и его отправили на ремонт, на что оккупантам понадобится не менее полугода. Еще несколько членов вражеского экипажа получили ранения.

Какая ситуация в Черном море