Дроны атаковали нефтебазу в Калужской области

В России снова заявляют об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. В этот раз, по заявлениям окупантов, атаковали нефтебазу в Калужской области.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в районе нефтебазы в Человеке упали БпЛА. Там утверждают, что разрушений нет, передает 24 Канал.

Смотрите также В Одесской области сбили "Орлан-10": это сделали из самолета, который для этого не приспособлен

Упали 3 БпЛА

Конечно, же в России также отмечают, что нет ни жертв, нет разрушений, однако доверять российским источникам не следует. Пока нет никаких деталей относительно реальных последствий атаки.

Кроме этого, не публикуют также и фото или видео с места происшествия. Украинская сторона никак не комментировала инцидента.

Российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в последние недели находятся под пристальным наблюдением дронов.

Россия заявила об атаке 70 дронами