Почему для Путина это триггер: в России массово устраивают облавы на ЛГБТ-клубы
В России признали движение ЛГБТ "экстремистским". Спустя менее 48 часов после этого силовики провели облавы в гей-клубах и барах Москвы.
Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова прокомментировала эту новость 24 Каналу. Оппозиционер в шоке от нынешнего положения вещей в стране-агрессоре.
К теме В России объявили "экстремистским" и запретили ЛГБТ-движение
"Они не производят "пушечное мясо" – зачем они нужны. Это балласт, который еще и демонстрирует свободу "живу как хочу". Нет, надо как партия ведет", – сыронизировала Романова.
ЛГБТ являются триггером для Путина: смотрите видео 24 Канала
По ее словам, во время облав 1 декабря российские правоохранители несколько часов держали представителей ЛГБТ в одном нижнем белье, пока им не просканировали паспорта. В пропагандистских СМИ писали, что поводом стал поиск наркотиков.Обратите внимание! Поскольку понятие "международного движения ЛГБТ" в России нечеткое и неопределенное, власть может расправляться с любыми людьми, которых сочтет его частью.
Сами россияне против ЛГБТ
Даже более или менее прогрессивные люди в России нетерпимы к ЛГБТ-сообществу и считают его чем-то "греховным".
Им почему-то очень нужно знать, кто с кем под одеялом, в какое место, как часто. В XXI веке об этом говорить, это обсуждать, мне казалось, уже совсем глупо,
– отметила Романова.
Россия скатывается в темные века: последние новости
- Владимир Путин все чаще говорит о "семейных ценностях" и потребности рожать как можно больше детей. Российскому диктатору очень нужна живая сила для войны против Украины.
- Кроме того, в России активизировались разговоры о запрете абортов. Если это действительно произойдет, вырастет количество криминальных абортов, а с ними угроза жизни и здоровью женщин.
- Российская православная церковь остается одним из основных источников пропаганды в стране-агрессоре. Как известно, патриарх Кирилл назвал войну против Украины "святым делом". Более того, на базе так называемой церкви сформировали ЧВК "Андреевский крест".