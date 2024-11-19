В России жалуются, что ВСУ ударили ATACMS по военному объекту в Брянской области

Ночью 19 ноября в Брянской области прогремели взрывы на вражеском арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления. Россияне жалуются, что удар нанесли якобы ATACMS.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. К слову, "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники также утверждает, что удар по арсеналу в Брянской области нанесли именно американскими ракетами.

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Россияне жалуются на атаку ATACMS

Российское минобороны заявило, что военный объект на территории Брянской области якобы поразили американскими ракетами ATACMS. Оккупанты утверждают, что якобы "сбили 5 ракет", а одну – "повредили".

Россияне также жалуются, что фрагменты "поврежденной ракеты ATACMS" упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. Впрочем, традиционно в сети утверждают, что жертв и разрушений нет, но признали, что возник пожар.

Жители города Карачева Брянской области жалуются, что всю ночь 19 ноября раздавались взрывы и звуки детонации вблизи "военной базы". Как пишут в СМИ, в Карачеве расположен 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России.

Как пишет телеграм-канал "ASTRA", арсенал не впервые оказался под ударом. Ранее его атаковали 8 октября, а перед этим еще минимум дважды – 28 июня 2024 года и в октябре 2023 года.

К слову, ранее в Генштабе подтвердили, что Силы обороны нанесли успешное огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области. В то же время в Генштабе не раскрывали деталей, каким именно оружием поразили склад.