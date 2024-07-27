Без них невозможно создать ракету: сколько западных компонентов использует Россия

В российской ракете Х-101, которая 8 июля попала по детской больнице "Охматдет", обнаружили американские чипы. Западные СМИ сообщают, что она была оснащена электроникой американского производителя микросхем, на которые уже накладывали санкции.

К сожалению, Россия действительно может получать подсанкционные элементы для своего оружия. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце, добавив, что использование таких деталей подтвердили в США.

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Может ли Россия обойтись без западных элементов

Если говорить о российских ракетах, то только ракеты тактического уровня используют более 200 западных компонентов. Это данные из американского отчета, который готовился для американских правительственных структур.

По словам эксперта по авиации, в ракете Х-101, которой ударили по "Охматдету", было 59 западных компонентов. Говорится именно о критических компонентах, к которым относятся микросхемы, чипы, контроллеры.

Это компоненты, без которых ракету создать невозможно. Заменить их также, потому что для этого понадобятся годы. Фактически это будет создание совершенно новой ракеты с другой элементной базой,

– пояснил Богдан Долинце.

Стоит понимать, что все современные российские ракеты, начиная от Х-101, "Калибров", "Искандеров" и даже "Кинжалов" используют десятки западных компонентов

Мы видим, что нет эффективного контроля за санкциями и это приводит к тому, что страна-агрессор получает доступ к нужным компонентам. Она покупает их за сотни миллионов долларов.

Нужна максимально жесткая ответственность за нарушение санкций. Это должно касаться не только страны, которая получает товары, но и посредников, которые помогают России это делать,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Должны быть серьезные штрафы, хотя бы 10% годовой прибыли тех компаний, чьи компоненты были обнаружены в России. Ведь мы видим, что фирмы закрывают глаза на передачу компонентов агрессору. Многие из них вообще не вышли с российского рынка и получают там большие прибыли.