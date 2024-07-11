Почти после каждого прилета ракет начинают писать, что там нашли западные компоненты. Это подается или как сенсация, или как "зрада", потому что Запад, мол, поддерживает Россию. Это же нонсенс.

Объяснение – очень простое

Почему там находят западные компоненты? Ну потому что российских компонентов просто не существует.

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Если вы разберете российское авто, то там будут западные компоненты. Если вы разберете любую технику, на которой будет штамп "изготовлено в России", то там будут западные компоненты.

Потому что российских просто не существует. Из российского у России только нефть и газ, да и и досталась им от динозавров. Именно их они и меняют на все остальное.

Значит ли, что западные государства одинаково поддерживают Украину и Россию. Да нет, это нонсенс. Запад поддерживает Украину. А Россия за деньги через посредников покупает чипы, которые потом вставляет в свои ракеты. Почувствуйте разницу. Есть ли где-то решение западного правительства "продать России компоненты для ракет"? Да нет же. Просто одна фирма посредник из Хорватии покупает обычный товар, где есть эти чипы, а они есть везде, и продает фирме из Дубая, которая продает фирме из Таиланда, а потом это все завозится какой-то ФСБшной конторой в Россию.

Можно ли это остановить? Нет, потому что это массовый огромный рынок. Вы не отследите этого ни в коем случае. Постфактум, да. Но предупредить такие сделки просто невозможно.

Заметьте Только народ Украины может решить, как закончится война, но его можно подготовить к определенному мнению

Идеального мира не существует

Означает ли это, что санкции не работают? Нет. Это означает просто, что идеальных санкций не существует. Как и не существует идеального мира. В нашем мире есть жадность отдельных предпринимателей, есть полезные идиоты Кремля и есть Турция и Китай, через которые в Россию гоняют параллельный импорт.

Хватит уже становиться одним из кремлевских полезных идиотов и сеять в Украине ненависть к Западу, благодаря которому мы держимся, чьими деньгами платим пенсию и чьим оружием воюем.

И так, в любой новой ракете, что рано или поздно прорвет наше ПВО, будут западные чипы. Хватит делать из этого новости.