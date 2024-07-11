Зраду отставить: откуда у российских ракет западные чипы
Источник:Сергей Фурса
Почти после каждого прилета ракет начинают писать, что там нашли западные компоненты. Это подается или как сенсация, или как "зрада", потому что Запад, мол, поддерживает Россию. Это же нонсенс.
Объяснение – очень простое
Почему там находят западные компоненты? Ну потому что российских компонентов просто не существует.
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Если вы разберете российское авто, то там будут западные компоненты. Если вы разберете любую технику, на которой будет штамп "изготовлено в России", то там будут западные компоненты.
Потому что российских просто не существует. Из российского у России только нефть и газ, да и и досталась им от динозавров. Именно их они и меняют на все остальное.
Значит ли, что западные государства одинаково поддерживают Украину и Россию. Да нет, это нонсенс. Запад поддерживает Украину. А Россия за деньги через посредников покупает чипы, которые потом вставляет в свои ракеты. Почувствуйте разницу. Есть ли где-то решение западного правительства "продать России компоненты для ракет"? Да нет же. Просто одна фирма посредник из Хорватии покупает обычный товар, где есть эти чипы, а они есть везде, и продает фирме из Дубая, которая продает фирме из Таиланда, а потом это все завозится какой-то ФСБшной конторой в Россию.
Можно ли это остановить? Нет, потому что это массовый огромный рынок. Вы не отследите этого ни в коем случае. Постфактум, да. Но предупредить такие сделки просто невозможно.
Заметьте Только народ Украины может решить, как закончится война, но его можно подготовить к определенному мнению
Идеального мира не существует
Означает ли это, что санкции не работают? Нет. Это означает просто, что идеальных санкций не существует. Как и не существует идеального мира. В нашем мире есть жадность отдельных предпринимателей, есть полезные идиоты Кремля и есть Турция и Китай, через которые в Россию гоняют параллельный импорт.
Хватит уже становиться одним из кремлевских полезных идиотов и сеять в Украине ненависть к Западу, благодаря которому мы держимся, чьими деньгами платим пенсию и чьим оружием воюем.
И так, в любой новой ракете, что рано или поздно прорвет наше ПВО, будут западные чипы. Хватит делать из этого новости.