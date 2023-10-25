Россия нарастила количество БПЛА на Луганщине: благодаря чему ЗСУ сдерживают врага

Украинские военные продолжают надежно удерживать свои позиции в Луганской области, отражая атаки противника. По состоянию на сегодня преимущество врага в определенных типах вооружения не обеспечило ему заметных успехов.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, Силы обороны продолжают удерживать свои позиции благодаря хорошей обученности личного состава.

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Ситуация в Луганской области

Сейчас против Сил обороны Украины в Луганской области воюет "сборная солянка" российских подразделений. Это и так называемые "армейские корпуса" псевдореспублик Луганской и Донецкой областей, и кадровые российские подразделения, и "Ахмат" Рамзана Кадырова, и "Шторм-Z". Вероятно, что именно в Луганскую область в скором времени отправят бывших наемников ЧВК "Вагнера".

В течение последних 2 недель самые горячие бои в Луганской области шли в районе села Марьинка, расположенного между Сватовым и Кременной. Однако украинские подразделения, которые защищали эти позиции, прекрасно понимают местность и хорошо держат свои позиции.



Места, где Россия пытается наступать / Скриншот Deepstate

Также длительное время тяжелые бои происходят в Серебрянском лесу, вблизи Кременной. Однако, по словам Гайдая, после мощного наступления агрессора находящиеся на этом участке украинские подразделения сумели "затрофеить" немало российской техники.

Как усилились российские подразделения

Последние бои в Луганской области свидетельствуют, что в российских подразделениях существенно возросло количество FPV-дронов и других БПЛА. Они работают над выявлением украинских позиций, после чего передают координаты российской авиации, которая накрывает указанные участки управляемыми авиабомбами.

"Россия действительно смогла существенно нарастить количество дронов в своих войсках и даже опередить в их количестве украинские подразделения. Однако наши военные все еще имеют преимущество в опыте их применения, ведь они используют FPV-дроны и "Мавики" еще с прошлого года", – отметил бывший чиновник.

Сергей Гайдай о боевых действиях в Луганской области: смотрите видео