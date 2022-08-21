Пожалуй, снова кто-то курил: в сети публикуют видео сильного "хлопка" в Курске

Жители приграничных территорий россии сообщают о взрывах. В частности, "хлопки" слышали в Курской области.

Об этом сообщает 21 августа в российских телеграмм-каналах. "Хлопок" звучал в Глушковском районе.

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Местные жители паникуют и публикуют видео, где слышны взрывы.

В Курской области раздаются взрывы: смотрите видео

Взрывы в Севастополе

Во временно оккупированном Крыму 21 августа, примерно в 6:33, также раздавались взрывы . Об этом сообщили жители Севастополя. российские убийцы убеждают – работают системы противовоздушной обороны.

Повторные взрывы слышали в 11:38. Захватчики призывают людей не паниковать.

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"Хлопок" в Алупке

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 20 августа в море у Алупки раздавались взрывы. Однако россияне снова убеждали, что это было ПВО. Это случилось в 22:15 .

Кроме того, вчера взрывы были и возле Евпатории, Севастополя и в Черноморском районе.

Обратите внимание – Рефат Чубаров о взрывах в оккупированном Крыму: смотрите видео