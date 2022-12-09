В русской Рязани обрушился дом, есть пострадавшие: все из-за самогонного аппарата

В российском городе Рязань произошел взрыв самогонного аппарата. Поэтому часть двухэтажного дома развалилась.

Эту информацию сообщили российские телеграм-каналы. Официально власти меняли позицию по поводу причин инцидента дважды.

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В России взорвался самогонный аппарат: сколько раненых

По данным российских телеграм-каналов, в двухэтажном жилом доме в Рязани 28-летний Дмитрий Якушин в квартире варил самогон. Там-то и взорвался самогонный аппарат.

В соседней квартире 29-летний Иван Зозуля играл в компьютерные игры. Два россиянина пострадали. Предварительно известно, что:

Якушин – доставлен в больницу с термическим ожогом лица, груди, рук и ног 2 – 3 степени. Он находится в тяжелом состоянии;

Зозуля также в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ожогами лица. Его состояние – средней тяжести. Ведь Зозулю выбросило из квартиры на улицу взрывной волной.



Пропагандисты показали последствия взрыва / Фото росСМИ

Сначала глава региона Павел Малков сказал, что в доме взорвался газ. Инцидент произошел на улице Пушкина.

По данным местных телеграм-каналов:

в доме частично обрушились перегородки и перекрытия между этажами;

под завалами могут быть люди.

Российские спасатели заявили, что якобы в результате взрыва газа 2-й этаж здания частично обрушился.

Однако впоследствии в экстренных службах решили не врать и сказали, что причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат.

Вечером 9 декабря пропагандисты уточнили, что в доме разрушены две квартиры, а спасатели продолжали работать на месте.

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