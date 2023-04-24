Ни дня без пожаров: в России произошел масштабный пожар на деревообрабатывающем заводе
Утром 24 апреля в российском городе Вологда горело предприятие деревообработки. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.
Об инциденте сообщили российские СМИ. Отмечают, что пожар произошел около 11:00 на улице Элеваторной, 43, передает 24 Канал.
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Над городом поднялся столб черного дыма
Отмечают, что на месте происшествия работали 20 единиц техники и 54 человека. Спасатели говорят, что в результате пожара помещение цеха было сильно задымлено, также горела крыша предприятия.
В Вологде горел деревообрабатывающий завод: смотрите видео
Из горящего здания пришлось эвакуировать полсотни человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
Интересно, что российские пожарные так и не назвали причину пожара. Вероятно, кто-то снова забыл правила эксплуатации сигареты или электрочайника.
Другие пожары в России: последние новости
- Утром 22 апреля в селе Машково Московской области вспыхнул пожар на заводе по переработке отходов. По информации российских СМИ, возгорание произошло в здании металлического цеха по утилизации пластика и резины.
- Россияне в соседних селах жаловались на грязный воздух и то, что они вынуждены вдыхать ядовитый дым. Также их пугает, что в последнее время в России много масштабных пожаров.
- Несколькими днями ранее, 20 апреля, в российском Зеленограде, под Москвой, произошел большой пожар. Горел завод электронных приборов "Квант". Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Местные СМИ сообщили, что на этом заводе производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind.
- Кроме того, в российском городе Дзержинск Нижегородской области 19 апреля загорелся склад завода по изготовлению пластмасс. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. На складе хранится легковоспламеняющаяся жидкость, пластмассы и смола.