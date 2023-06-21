Россия считает, что Украина может прорваться в Крым: разведка о том, как враг хочет останавливать ВСУ

Российское командование считает, что Украина способна совершить прорыв к оккупированному Крыму. Россияне уже начали готовиться к вероятному наступлению Украины.

Россия начала создавать оборонительные рубежи возле Перекопа, очевидно готовясь к сценарию, что украинские военные попытаются зайти в Крым. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне за 21 июня.

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Оккупанты продолжили строить оборону на подступах к Крыму

Британские разведчики отмечают, что в последние недели российские силы продолжили строить оборону в тылу, особенно на подступах к оккупированному ими Крыму.

Оборона оккупантов включает протяженную зону оборонных сооружений протяженностью 9 километров в 3,5 километрах к северу от города Армянск, на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.



Укрепление россиян в Крыму / Фото разведка Британии



Оборонные рубежи россиян в Крыму / Фото разведка Британии

В разведке Минобороны Британии констатировали, что в России считают, что Украина способна к прямому наступлению на Крым. При этом в разведке подчеркивают важное значение оккупированного Крыма для России.

Эти тщательно продуманные заграждения свидетельствуют о том, что в командовании России считают украинские силы способными к прямому наступлению на Крым. Россия продолжает считать удержание контроля над полуостровом своим высоким политическим приоритетом,

– говорится в обзоре разведки Британии.

Где оккупанты готовятся к битве с ВСУ в Крыму