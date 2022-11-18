Россия хочет, чтобы Запад принудил Украину к переговорам: на что готовы пойти в Кремле

В Москве после потери Херсона не могут угомониться с переговорами и уже надеются на Запад. Кремль думает, что страны Запада заставят Украину вести переговоры с Россией.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, допустил возможность переговоров Кремля с западными странами. Заявление приспешников Путина распространили пропагандисты, пишет 24 канал.

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У Путина считают, что Украина выполнит "директивы" Запада

В Москве считают, что переговоры с Западом якобы помогут усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Предыдущий опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева очень изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом,

– цинично заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина придумал, что Киев якобы скрупулезно выполняет поступающие от Запада "директивы". Песков открыто заявил, что Москва хочет, чтобы Запад заставил Украину пойти на требования России.

Интересно, что Запад – это не единственный инструмент, который пытается использовать Россия. Песков признался, что массированные ракетные обстрелы энергетической системы Украины также имеют целью склонить Киев к диалогу.

Украина назвала условия переговоров

Украина не отказывалась от переговоров, а только выделила требования, которые должна выполнить Москва. В частности, Киев требует, чтобы Россия вывела свои войска из Украины, а также освободила оккупированные земли. В Кремле истерически заявили, что требования Украины невозможно выполнить.

За переговоры между Украиной и Россией выступают некоторые западные политики. Например, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает возобновление мирных переговоров. Он уверен, что переговоры закончат войну и принесут миру мир.

Также переговоры поддерживает президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, Путин гораздо мягче и более открыт к переговорам, чем раньше.

Россия вдруг заговорила о мирных переговорах, когда ВСУ освободили Херсон, что крайне важно для предстоящего продвижения украинских войск. Вероятно, Кремль из-за страха успехов ВСУ и собственного истощения пытается заморозить войну.

Об этом может свидетельствовать, что ранее Россия отказывалась от переговоров с Украиной. В частности, в Кремле не хотели слышать о переговорах, когда бомбили Мариуполь и стирали с лица земли Луганщину.

Кроме того, Украина весной предлагала России мир, согласившись на компромисс относительно НАТО. Однако Москва не приняла предложение. Украина решила приостановить переговоры с Россией из-за ультиматума Москвы. Киев не хочет вести переговоры с Кремлем, пока у власти Путин.

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