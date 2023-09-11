В Ростовской области 9-классник пришел с ножом в школу: закончилось трагически

В русских школах неспокойно. В Ростовской области подросток пришел туда с холодным оружием и ранил нескольких человек.

Российские СМИ пишут, что в Ростовской области девятиклассник принес в школе нож и ранил четырех человек. Его задержали родители учеников. 24 Канал.

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У подростка психическое заболевание

В хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области 15-летний подросток в маске и с ножом на входе в школу ранил четырех человек. Речь идет о трех сотрудниках и родственнике одного из учеников, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам губернатора региона, подросток "страдает психическим заболеванием". Пострадавшие получили ранения легкой степени тяжести.

Самые тяжелые ранения получил мужчина с фамилией Козыренко – у него пять ножевых ранений. По данным российских телеграмм-каналов, мужчина привел свою внучку в первый класс. Его отправили в таганрогскую больницу.

Также ранения получила вахтер Лариса Шахова и учительница Юлия Науменко – у них порезы рук. У самого парня тоже изрезаны руки.

Допросить его до сих пор не выходит – он находится в неадекватном состоянии, – говорится в сообщении.

Парень видит "поляков и хохлов"

Во время задержания подросток говорил, что видит "нападающих поляков и хохлов", и ему страшно. Впоследствии он сказал, что хотел напасть на учительницу по обществознанию, которая ему ставит только тройки.

По словам очевидцев, парень вошел в школу в маске. Вахтерша сказала ему снять маску, но он отказался и стал ей угрожать. Находившийся в коридоре мужчина вступился за женщину, после чего парень сказал, что у него нож и напал на дедушку.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что парень мог принять что-нибудь психотропное, однако родственники убеждают, что он ничего не употреблял.

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