В Ростовской области нашли виновных в обстрелах дронами: Андрющенко сказал, кого задерживают
Ростовская область России находится под постоянными атаками беспилотников. Из-за них под прицелом полиции оказались те, кто обеспечивает круглосуточную доставку. Их якобы подозревают в работе на украинские спецслужбы.
Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в Ростовской области уже арестованы 3 велокурьера. К слову, 8 февраля дроны атаковали поселок Чертково Ростовской области, вблизи которого расположена нефтеперекачивающая станция. Предположительно она была целью БПЛА.
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Начались облавы
Андрющенко отметил, что в Ростовской области воздушную тревогу объявляют каждый вечер примерно в 20:00 и продолжается она почти всю ночь.
Российские власти не могут ничего сделать с тем, что информация о маршрутах прохождения беспилотников, куда они попали и куда не попали, как и где работает система ПВО, просачивается в сеть.
При этом в Ростовской области нет украинцев, как в Мариуполе или Бердянске, где хватают всех, кто не попадется, и кто-то кого-то сдаст, возможно, под пытками. Однако в Ростове-на-Дону все россияне,
– подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".
Российские силовики ищут тех, кто работает по ночам и является достаточно мобильным, поэтому решили, что это – велокурьеры.
На сегодня начались облавы. В то же время проверяют их по поводу электровелосипедов, потому что они достаточно быстро передвигаются. Но основная задача – заставить замолчать,
– подчеркнул он.
Атаки беспилотников на территорию России увеличились почти вдвое, по словам Андрющенко, по сравнению с прошлой неделей. Одна из основных областей, где фиксируется большое количество БПЛА – Ростовская.
Это транзитная область, большое количество беспилотников движется через нее дальше по территории России, в частности, в Краснодарский край, Волгоградскую область. В Ростовской области довольно активно работает ПВО и огневые группы, которые должны сбивать БПЛА.
Поэтому контролируя велокурьеров, власть, по словам руководителя "Центра изучения оккупации", пытается бороться с распространением информации о прилетах, с наводчиками и т. д.
Посмотрим, что это им даст. Определенная логика в этом есть, но если будут массовые аресты, люди уйдут и не будет в Ростове доставки. От этого пострадает экономика,
– отметил Петр Андрющенко.
Он добавил, что с точки зрения Украины – это замечательная ситуация.
Напомним, что 15 февраля дроны массированно атаковали территорию России. Сначала взрывы были слышны в Ростове-на-Дону – в микрорайоне Западный и в области. Известно, что обломки БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробили кровлю частного дома.
Кроме того, было громко в Волгограде, где под прицелом был местный НПЗ. Также после дроновой атаки возник пожар на промышленном объекте в Калужской области. Взрывы раздавались и в Саратовской области.