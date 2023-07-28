В Ростовской области снова взрывы: оккупанты сообщают о "работе их ПВО"

В Ростовской области России продолжают раздаваться взрывы. Так, россияне говорят, что в нескольких городах региона был "хлопок".

Об этом сообщают российские СМИ. оккупанты говорят, что в Ростовской области также якобы "работает ПВО", передает 24 Канал.

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В Ростовской области снова "взрывы"

Пропагандисты подчеркивают, что жители Ростова и других городов региона, таких как Азов и Чалтырь, слышали взрывы. Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе якобы сбили "вражескую ракету".

Несмотря на это, он не сказал, есть ли в Ростовской области пострадавшие и повреждения в результате этой неизвестной "атаки". Впоследствии в сети появились видео работы российской противовоздушной обороны.

Оккупанты пытаются что-то сбить в Ростовской области: смотрите видео

Очевидцы утверждают, что прозвучало уже несколько залпов средств ПВО. В частности, их насчитали 2 – 3 единицы.

Россияне активно используют свою ПВО: смотрите видео

Впоследствии по поводу "атаки" высказались и в российском минобороны. Там как всегда "обвинили ВСУ" в этом "хлопке" и подчеркнули, что якобы была предпринята "повторная попытка террористической атаки" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200.

В российском ведомстве заверили, что эту "ракету" перехватили в районе города Азов Ростовской области. Обломки этого оружия якобы рухнули в безлюдной местности.

В России целый день процветает "хлопок"