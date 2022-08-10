В Ровенской и Волынской областях сообщали о воздушной тревоге

В Ровенской и Волынской областях в 22:55 прозвучала воздушная тревога. Она длилась более 30 минут только на территории этих двух областей.

Активисты рассказали, что из беларуси, где началось военное собрание, вылетали истребители. Детали пока не сообщают.

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Сначала отбой раздался в Ровенской – в 23:33. Через минуту – на Волыни.

Украинцам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Когда извещают о тревоге, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Там необходимо находиться, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Не стоит пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.