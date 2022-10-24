По всей Ровненщине начали отключать свет: опубликованный график

Из-за поврежденной Россией критической инфраструктуры в ряде областей прибегают к веерным отключениям света. Начались они и в Ровненской области с понедельника, 24 октября.

Плановые отключения электроснабжения коснутся всех районов области. Они необходимы для стабилизации энергетической инфраструктуры.

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Света не будет до ночи

Как сообщил глава Ровненской ОВА, веерные отключения начались с 18:00. Они коснутся ряда населенных пунктов области и продлятся до 22:00.



Веерные отключения в Ровненской области 24 октября / Фото с телеграма Виталия Коваля

Отметим, что подачу света на 19 подстанциях области возобновили в 13.00 в этот же день. Однако, по словам мэра Ровно Александра Третьяка, с 13 до 18 часов выключали свет в городе в микрорайоне Северный, а с 18 и до 23 часов будут выключать электроснабжение в микрорайоне Юбилейный.

Что говорят в Ровнооблэнерго

На сайте местного облэнерго отмечают, что временное обесточивание электрооборудования и сети необходимо для капитального и текущего ремонта электрооборудования, а также чистки трасс линий электропередачи. Стабилизационные отключения электроэнергии происходят также из-за дефицита мощности.

Наши бригады и диспетчеры работают без выходных, находят технические возможности для питания потребителей, чтобы обеспечить электроснабжение в дома и на предприятия Ровенщины,

– отметили в Ровнооблэнерго.

Как отметили в компании, стабилизационные отключения будут продолжаться на территории общин области в период с 7:30 до 23:00. Однако обнародовать точные графики, где, когда и на сколько будут вводиться отключения не могут, ведь ограничение подачи напряжения зависит от роста нагрузки как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления.

Также в облэнерго призвали ответственно пользоваться электроэнергией и не включать энергоемкие электроприборы, ведь это приводит к перегрузке системы и аварийным отключениям.

Обстрел Ровненщины: что известно

Россия обстреляла Запад Украины утром 22 октября. Поэтому часть жителей Ровненщины информировали о перебоях со светом и водой.

Как выяснилось, оккупанты попали в объект энергетики, из-за чего в городе исчезли свет, вода, мобильная связь и радиовещание. Также не курсировал электротранспорт.

Свет исчез и по области. Всего без электроснабжения осталось 18 общин, а это почти 175 тысяч абонентов. Однако, к счастью, обошлось без жертв.

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