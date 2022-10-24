Планові відключення електропостачання зачеплять усі райони області. Вони необхідні для стабілізації енергетичної інфраструктури.
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Світла не буде до ночі
Як повідомив голова Рівненської ОВА, віялові відключення почалися з 18:00. Вони зачеплять низку населених пунктів області та будуть тривати до 22:00.
Віялові відключення на Рівненщині 24 жовтня / Фото з телеграму Віталія Коваля
Зазначимо, що подачу світла на 19 підстанціях області відновили о 13:00 цього ж дня. Однак, за словами мера Рівного Олександра Третяка з 13 до 18 години вимикали світло у місті у мікрорайоні Північний, а з 18 і до 23 години вимикатимуть електропостачання у мікрорайоні Ювілейний.
Що говорять в Рівнеобленерго
На сайті місцевого обленерго зазначають, що тимчасове знеструмлення електрообладнання та мереж необхідне для капітального та поточного ремонту електрообладнання, а також чистки трас ліній електропередачі. Стабілізаційні відключення електроенергії відбуваються також через дефіцит потужності.
Наші бригади та диспетчери працюють без вихідних, знаходять технічні можливості для заживлення споживачів, щоб забезпечити електропостачання у домівки та на підприємства Рівненщини,
– зазначили в Рівнеобленерго.
Як зазначили у компанії, стабілізаційні відключення відбуватимуться й надалі на території громад області у період з 7:30 до 23:00. Однак оприлюднити точні графіки де, коли і на скільки вводитимуться відключення не можуть, адже обмеження подачі напруги залежить від зростання навантаження як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання.
Також в обленерго закликали відповідально користуватися електроенергією та не вмикати енергоємні електроприлади, адже це призводить до перевантаження системи і до аварійних вимкнень.
Обстріл Рівненщини: що відомо
- Росія обстріляла Захід України вранці 22 жовтня. Через це частина жителів Рівненщини інформувала про перебої зі світлом та водою.
- Як з'ясувалося, окупанти поцілили в об'єкт енергетики, через що у місті зникли світло, вода, мобільний зв'язок та радіомовлення. Також не курсував елетротранспорт.
- Світло зникло й по області. Загалом без електропостачання залишилися 18 громад, а це майже 175 тисяч абонентів. Однак, на щастя, обійшлося без жертв.
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