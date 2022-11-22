Сети уже перегружены: ровенчан предупредили об аварийных отключениях света

Из-за существенного повреждения критической инфраструктуры Украина вынуждена вводить плановые и аварийные отключения. Уменьшить вероятность их применения может и разумное использование электроэнергии.

Однако в Ровно и области сейчас электросеть перегружена. Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Виталий Коваль.

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Сети уже перегружены

Он отметил, что если потребление не удастся немедленно снизить – свет потребителям будут просто выключать, ведь состоятся экстренные отключения в Ровно и области. Именно поэтому начальник Ровненской ОВА попросил снизить энергопотребление прямо сейчас.

Экономия важна не только в пиковые часы, но и постоянно. Это вклад каждого в победу на "энергетическом фронте". Будьте осмотрительны и мудры,

– написал он.

Также Виталий Коваль призвал включать наиболее энергоемкие приборы после 23 часов и при острой необходимости. Речь, в частности, об:

утюге,

духовке,

стиральной машинке,

электрочайнике,

обогревателе.



Когда лучше всего пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Отключение света в Украине: последние новости

Украинцев не на шутку настораживает возможность полного блэкаута в государстве, ведь в случае новых атак его угроза вполне реальна. Однако глава правления Укрэнерго отметил, что такая вероятность зависит от очень многих факторов.

Также заметим, что критическая инфраструктура уже достаточно повреждена Россией. Так, известно, что почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Поэтому поставщик энергоресурсов YASNO предполагает, что отключения света по Украине будут, вероятно, и до конца марта. Однако есть и другие сценарии.

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