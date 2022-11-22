Сети уже перегружены: ровенчан предупредили об аварийных отключениях света

22 ноября 2022 , 18:57
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Виталий Коваль

Из-за существенного повреждения критической инфраструктуры Украина вынуждена вводить плановые и аварийные отключения. Уменьшить вероятность их применения может и разумное использование электроэнергии.

Однако в Ровно и области сейчас электросеть перегружена. Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Виталий Коваль.

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Сети уже перегружены

Он отметил, что если потребление не удастся немедленно снизить – свет потребителям будут просто выключать, ведь состоятся экстренные отключения в Ровно и области. Именно поэтому начальник Ровненской ОВА попросил снизить энергопотребление прямо сейчас.

Экономия важна не только в пиковые часы, но и постоянно. Это вклад каждого в победу на "энергетическом фронте". Будьте осмотрительны и мудры,
– написал он.

Также Виталий Коваль призвал включать наиболее энергоемкие приборы после 23 часов и при острой необходимости. Речь, в частности, об:

  • утюге,
  • духовке,
  • стиральной машинке,
  • электрочайнике,
  • обогревателе.


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Автор: Юлія Якубова