На Ровненщине столкнулись автобус с пассажирами и бензовоз: 16 погибших и десяток травмированных
Источник:Нацполиция
В Ровненской области произошла жуткая авария. Бензовоз столкнулся с автобусом, в котором было много пассажиров. Около 20 человек погибли.
Авария произошла на трассе Киев – Чоп вечером 3 мая. По предварительной информации, речь идет о 16 погибших, точное количество раненых неизвестно.
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В полиции подтвердили факт масштабной аварии
Бензовоз и пассажирский автобус не разминулись возле села Сытное Дубенского района. Уже после столкновения оба транспортных средства загорелись.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, начальник полиции и местные правоохранители. В настоящее время движение по автодороге Киев – Чоп временно перекрыто полностью. Водителям советуют внимательно следить за обновлением информации.
Смотрите фото с места жуткой аварии / Фото Нацполиции
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Отметим, что 25 апреля оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре области. Под Здолбуновым были разрушены жилые дома, а также ранения получил один из железнодорожников.
Больше всего пострадали те здания, которые прилегали к железной дороге. Прежде всего, в 20 домах пришлось менять окна. Также значительные повреждения получили и кровли.
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