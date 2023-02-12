В Ровно под лед провалились подростки: один погиб в свой день рождения
Источник:Полиция Ровенщины
Трагедия произошла вечером 11 февраля. Трое подростков провалились под лед местного водоема. Двоих удалось спасти.
Однако, к сожалению, один из мальчиков не выжил. Детали жуткого случая – рассказывает 24 Канал.
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Трое парней провалились под лед в Ровно
В полиции рассказывают, что сообщение о трагичном инциденте поступило около 18:45 11 февраля. В ровенский водоем на микрорайоне Юбилейный под лед провалились трое подростков.
Ребята примерно 14 лет. Двух ребят удалось спасти – их доставили в больницу на медицинское осмотр. Тело третьего спасатели обнаружили ориентировочно через 3 часа от начала поисков.
К сожалению, подростка не удалось спасти. В тот день у него был день рождения.Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родственникам и близким мальчика.
Обратите внимание Как спасаться, если провалились под лед: советы ГСЧС
Участились случаи, когда дети проваливаются под лед: спасатели бьют тревогу
- Спасатели призывают родителей следить за местонахождением детей и напоминать им о том, что зимние водоемы – не место для игр, а резкие морозы не гарантируют безопасное пребывание на льду.
- В Белогородке Киевской области под льдом погиб 11-летний мальчик. Виталик пошел гулять около 15:30, через 3 часа его родители забили тревогу. Впоследствии тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема.
- На днях в Винницкой области погиб 8-летний мальчик. Известно, что дети решили прогуляться по замерзшему озеру после школы, однако лед не выдержал и треснул под ногами одного из мальчиков.
- На водоеме карьера в Нововолынске произошла трагедия – трое детей попали в ледяную ловушку. В воде оказались трое детей 10, 12 и 15 лет. Спасатели ГСЧС смогли спасти двоих детей – их в тяжелом состоянии доставили в больницу. К сожалению, мальчик 15 лет погиб от переохлаждения.