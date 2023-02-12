В Ровно под лед провалились подростки: один погиб в свой день рождения

Трагедия произошла вечером 11 февраля. Трое подростков провалились под лед местного водоема. Двоих удалось спасти.

Однако, к сожалению, один из мальчиков не выжил. Детали жуткого случая – рассказывает 24 Канал.

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Трое парней провалились под лед в Ровно

В полиции рассказывают, что сообщение о трагичном инциденте поступило около 18:45 11 февраля. В ровенский водоем на микрорайоне Юбилейный под лед провалились трое подростков.

Ребята примерно 14 лет. Двух ребят удалось спасти – их доставили в больницу на медицинское осмотр. Тело третьего спасатели обнаружили ориентировочно через 3 часа от начала поисков.

К сожалению, подростка не удалось спасти. В тот день у него был день рождения.

Редакцияприносит искренние соболезнования родственникам и близким мальчика.

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