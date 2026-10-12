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12 октября, 22:59
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Обновлено - 23:11, 12 октября

В Ровно прогремел взрыв

Татьяна Бабич

Вражеские войска продолжают террор Украины. Дроны добрались до Ровенской области. Взрыв был слышен в Ровно.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно о взрывах в Ровно? 

В течение вечера в Ровенскую двигались несколько реактивных дронов. В Ровно, а также в Сарнах слышали взрыв.

Звук взрыва слышали жители областного центра, в частности около 22:55. Перед этим Воздушные силы ВСУ как раз предупреждали о движении реактивного БПЛА с севера. 

Начальник местной ОВА Александр Коваль проинформировал о работе ПВО в Ровно. 

Где еще было громко в последнее время? 

Вечером 12 октября российские войска нанесли серию ударов по Харькову, применив, по предварительным данным, беспилотники "Бандероль" и ракету. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах. В результате обстрелов повреждены частные дома, возникли пожары. 

В одном из жилых домов разрушен целый подъезд, под завалами могут находиться люди. На местах работают спасатели и медики. По имеющимся данным, в результате ударов по меньшей мере восемь пострадавших. 

А в Киеве произошло попадание сразу в нескольких районах. В частности, вражеский дрон ударил по многоэтажке в Дарницком районе – там есть погибшие и пострадавшие. При этом в Днепровском районе ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры и складскому зданию.

Связанные темы:

Взрыв Ровненская область Ровно Атака дронами-камикадзе
Война России с Украиной