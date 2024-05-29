В РПЦ заявили о воскрешении оккупанта на войне против Украины
В русской православной церкви заявили о "воскрешении" оккупанта. На самом деле он погиб на войне против Украины.
Протоиерей Русской православной церкви Артемий Владимиров заявил о "воскрешении" оккупанта, погибшего на незаконной войне против Украины. Протоиерей сказал, что российского солдата исцелили.
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Захватчик был ранен
В программе "Беседы с батюшкой" он сказал, что сейчас он наблюдает много "замечательных свидетельств христовой победы над смертью". Для того, чтобы подкрепить свои слова примером, он рассказал о видео, которое ему прислала жена. Он отметил, что этот ролик был о "каком-то китайце", который участвовал в "сво".
Он был ранен пулей в живот. По словам, представителя РПЦ, он умер и воскрес.
Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил, полностью его внутренности были исцелены,
– сказал Владимиров.
Представитель Русской православной церкви также сообщил, что после "воскрешения" вся семья оккупанта стала адептами РПЦ.
Почему РПЦ признала войну против Украины "священной"
- Русская православная церковь назвала жестокую войну России против Украины "священной". Эксперты проанализировали, почему было сделано это громкое заявление. О таком заявлении российской церкви говорится в соответствующем документе, который был выдан так называемым "Всемирным русским народным собором". Его возглавляет глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский Кирилл.
- РПЦ одобрила идеологически-политический документ, который объединяет воедино кремлевские идеологические нарративы вместе, очевидно, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.
- Так, патриарх Кирилл цинично назвал войну российских захватчиков против нашего государства "священной". По его словам, агрессия страны-агрессора якобы является новым этапом борьбы русского народа за "национальное освобождение на юго-западе России". Таким образом он даже не скрыл планы Москвы на временно оккупированные украинские территории.