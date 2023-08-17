В руках 11-летнего мальчика взорвалась батарейка: ребенок получил серьезные травмы

В Кривом Роге прямо в руках малолетнего ребенка взорвалась батарейка. Мальчик получил многочисленные травмы и находится в больнице.

О взрывах батарей и аккумуляторов уже не раз сообщали медиа. Например, недавно в руках девочки взорвался планшет.

Смотрите также Учат "любить отечество": вывезенных из Украины подростков готовят к работе следователями в России

Батарейка нагрелась на солнце

Мать ребенка при взрыве находилась на работе. 11-летний мальчик был дома со своим 14-летним братом – тот находился в своей комнате. Взорвавшаяся батарея лежала под солнцем. Как только мальчик взял ее в руки, батарейка сразу разорвалась.

Парня доставили в 8 больницу с взрывной травмой. Врачи обнаружили множественные обломочные раны грудной клетки и рваные раны пальцев правой кисти.

Мать парня воспитывает 3 детей. Пока с ней общается полиция – выясняет детали дела.

Чрезвычайные случаи с детьми