В руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо, – Клименко рассказал о гибели Частякова

О гибели помощника Залужного стало известно вечером 6 ноября. Геннадий Частяков погиб в результате взрыва.

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал не распространять неофициальную информацию и подождать официальных выводов следствия. По его словам, досудебное расследование продолжается.

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Что рассказал Клименко

Как заверил министр, первые обстоятельства трагедии уже удалось выяснить. Он подтвердил, что в понедельник, 6 ноября, майор Частяков праздновал день рождения. С работы мужчина вернулся с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв,

– сообщил Клименко.

По словам главы МВД, в квартире правоохранители обнаружили еще 5 таких неразорванных гранат. Боеприпасы отправят на экспертизу.