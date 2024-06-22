В Румынии перевернулся автобус: среди пострадавших есть украинцы
22 июня 2024, 11:26Читати новину українською
Утром 22 июня в Румынии произошло ДТП. Среди пострадавших есть граждане Украины.
Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили в пресс-службе МИД. Также рассказали, что уже известно о дорожно-транспортном происшествии.
В Румынии произошло ДТП с украинцами
Консул подтвердил, что в Румынии произошло ДТП. Сейчас обстоятельства выясняются.
Среди пострадавших есть граждане Украины. Консулы находятся с ними на связи,
– сообщили в Министерстве иностранных дел.