В Румынии перевернулся автобус: среди пострадавших есть украинцы

Утром 22 июня в Румынии произошло ДТП. Среди пострадавших есть граждане Украины.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили в пресс-службе МИД. Также рассказали, что уже известно о дорожно-транспортном происшествии.

В Румынии произошло ДТП с украинцами

Консул подтвердил, что в Румынии произошло ДТП. Сейчас обстоятельства выясняются.

Среди пострадавших есть граждане Украины. Консулы находятся с ними на связи,

– сообщили в Министерстве иностранных дел.

Что известно о ДТП в Румынии 22 июня