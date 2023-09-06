В Румынии все же подтвердили, что части российского дрона упали на их территорию

Румыния подтвердила, что части российского дрона упали на территории их страны во время российской атаки "Шахедами". Речь идет о ночи на 4 сентября.

Информацию подтвердил министр обороны Румынии Ангел Тилвар. Хотя раньше страна опровергала эти данные.

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Что заявили в Румынии о падении обломков дронов

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию после того, как он нацелился на украинский порт на реке Дунай, проходящий вдоль границы между двумя странами,

– отметили журналисты.

По данным издания, обломки российского оружия упали в районе села Плаура румынского уезда Тулча. С другого берега Дуная напротив населенного пункта – украинский город Измаил, который и атаковала Россия 4 сентября.

Анхель Тилвар объяснил, что на фоне увеличения Россией атак по украинским портам и складам они усилят меры бдительности. В частности, установят больше наблюдательных пунктов и патрулей.

"В то же время техника, которую мы используем, которая технически может покрыть эту территорию, остается в работе и находится в состоянии повышенной осторожности и внимания. Мы охватили очень большую территорию, в том числе ту, которую обсуждали в публичном пространстве. И я подтверждаю, что в этой зоне были найдены элементы, которые могут быть частями дронов", – заявил министр обороны Румынии.

Он пояснил, что посетил Плаур, после чего отправится в Галац, где расположен пункт пропуска на границе с Украиной Галац – Рени.

Румыния опровергала заявления о падении вражеского оружия у них