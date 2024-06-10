В российской Самаре жалуются очередному прилету дрона в "мирное время": мощные кадры хлопка
В России снова сообщили о взрывах. Утром 10 июня стало известно, что на этот раз прилет беспилотника был в российском городе Самара, в 800 километрах от Украины.
Местные жители жалуются о коварных ударах по их городу в "мирное время". Позже российские СМИ и пропагандисты отчитались о пожаре в мебельном цехе.
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Цех горел мощно
Информацию подтвердили и в МЧС Самарской области: тамошние спасатели "тушили мебельный цех на Заводском шоссе". Сообщение о прилете там получили в 8:31 по киевскому времени.
Российские спасатели пытаются потушить пожар в Самаре: смотрите видео
Огонь охватил двухэтажный ангар на площади 500 квадратных метров. Укротить его пытались 69 пожарных и 22 единицы техники.
Дым от прилета поднялся высоко над городом: смотрите видео очевидцев
Локализовать пожар спасателям удалось более чем за час. И только в 16:16 они сообщили, что пожар на мебельном складе полностью ликвидирован.
Кадры мощного пожара: смотрите видео свидетелей
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно мощный пожар. Город накрыл высокий столб дыма.
Осторожно, нецензурная лексика! Россияне жалуются на взрывы в "мирное время": смотрите видео
Взрывы в России: последние новости
- В ночь на 9 июня в Белгороде сообщали об атаке беспилотников. Белгород атаковали около трех дронов. В России говорят, что "потерь нет", но позже стало известно, что там повреждена линия электропередач, что повлекло в городе обесточивание.
- А накануне, 8 июня, стало известно об атаке беспилотников на Северную Осетию. Вероятно, их целью был аэродром "Моздок". Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что силы российской ПВО якобы сбили три беспилотника и в регионе есть лишь "незначительные повреждения". Стоит отметить, что "Моздок" является базой для стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, Су-24МР и МиГ-31К.
- 8 июня в России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области Украине удалось поразить также по меньшей мере 2 самолета Су-57. Эти самолеты захватчики только дважды применяли для атак по Украине. Самолетов Су-57 у россиян есть немного. Это самая новая российская разработка.
- В ночь на 8 июня взрывы раздавались и в российском Новошахтинске Ростовской области. Тогда жители слышали три взрыва. Местные власти традиционно сообщили, что якобы "Пе-Ве-О" отработала успешно и что "последствий на земле нет".