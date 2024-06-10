В российской Самаре жалуются очередному прилету дрона в "мирное время": мощные кадры хлопка

В России снова сообщили о взрывах. Утром 10 июня стало известно, что на этот раз прилет беспилотника был в российском городе Самара, в 800 километрах от Украины.

Местные жители жалуются о коварных ударах по их городу в "мирное время". Позже российские СМИ и пропагандисты отчитались о пожаре в мебельном цехе.

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Цех горел мощно

Информацию подтвердили и в МЧС Самарской области: тамошние спасатели "тушили мебельный цех на Заводском шоссе". Сообщение о прилете там получили в 8:31 по киевскому времени.

Российские спасатели пытаются потушить пожар в Самаре: смотрите видео

Огонь охватил двухэтажный ангар на площади 500 квадратных метров. Укротить его пытались 69 пожарных и 22 единицы техники.

Дым от прилета поднялся высоко над городом: смотрите видео очевидцев

Локализовать пожар спасателям удалось более чем за час. И только в 16:16 они сообщили, что пожар на мебельном складе полностью ликвидирован.

Кадры мощного пожара: смотрите видео свидетелей

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно мощный пожар. Город накрыл высокий столб дыма.

Осторожно, нецензурная лексика! Россияне жалуются на взрывы в "мирное время": смотрите видео

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