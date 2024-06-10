Місцеві мешканці скаржаться про підступні удари по їхньому місті у "мирний час". Пізніше російські ЗМІ та пропагандисти прозвітували про пожежу у меблевому цеху.
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Цех палав потужно
Інформацію підтвердили і в МНС Самарської області: тамтешні рятувальники "гасили меблевий цех на Заводському шосе". Повідомлення про приліт там отримали о 8:31 за київським часом.
Російські рятувальники намагаються загасити пожежу у Самарі: дивіться відео
Вогонь охопив двоповерховий ангар на площі 500 метрів квадратних. Приборкати його намагалися 69 пожежників та 22 одиниці техніки.
Дим від прильоту піднявся високо над містом: дивіться відео очевидців
Локалізувати пожежу рятувальникам вдалося більше ніж за годину. І лише о 16:16 вони повідомили, що пожежа на меблевому складі повністю ліквідована.
Кадри потужної пожежі: дивіться відео свідків
На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно потужну пожежу. Місто накрив високий стовп диму.
Обережно, нецензурна лексика! Росіяни скаржаться на вибухи у "мирний час": дивіться відео
Вибухи у Росії: останні новини
- У ніч проти 9 червня у Бєлгороді повідомляли про атаку безпілотників. Бєлгород атакували близько трьох дронів. У Росії кажуть, що "потєрь нєт", але пізніше стало відомо, що там пошкоджено лінію електропередач, що спричинило у місті знеструмлення.
- А напередодні, 8 червня, стало відомо про атаку безпілотників на Північну Осетію. Ймовірно, їх ціллю був аеродром "Моздок". Глава Північної Осетії Сергєй Мєняйло заявив, що сили російська ППО нібито збила три безпілотники і у регіоні є лише "незначні пошкодження". Варто зазначити, що "Моздок" є базою для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, Су-24МР та МіГ-31К.
- 8 червня у Росії на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області Україні вдалося уразити також щонайменше 2 літаки Су-57. Ці літаки загарбники лише двічі застосовували для атак по Україні. Літаків Су-57 у росіян є небагато. Це найновітніша російська розробка.
- У ніч проти 8 червня вибухи лунали і в російському Новошахтинську Ростовської області. Тоді мешканці чули три вибухи. Місцева влада традиційно повідомила, що буцімто "Пе-Ве-О" відпрацювала успішно і що "наслідків на землі немає".