В Сарнах на Ровенщине прогремели взрывы

В среду, 3 июня, враг продолжает террор украинских городов. Взрывы прогремели в Ровенской области.

Под ударом оказались Сарны. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Смотрите также "Шахеды" бьют по Украине, враг атаковал АЗС в Запорожье: куда сейчас летят БПЛА

Что известно о взрывах в Ровенской области?

Прежде всего, стоит отметить, что воздушную тревогу для Сарненского района объявили около 7:06. Впоследствии "красными" стали и другие районы Ровенщины.

При этом воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в регионе. Информация о взрыве в Сарнах поступила около 8:11.

Местные сообщества писали, что на месте падения в городе якобы поднимался дым. Отбой воздушной тревоги в Ровно и области дал уже в 8:35.

На момент публикации данных о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти предоставит эту информацию впоследствии.

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.

Где еще было громко в последнее время?

С самого утра взрывы прогремели и в Николаеве. Также сообщалось, что оккупанты атаковали Запорожский район – там под ударом оказалась АЗС. Били россияне и по Сумам. По предварительным данным, дрон типа "Молния" попал в жилую двухэтажку.

Этой ночью противник также совершил атаку ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела был поврежден грузовик и служебное помещение на парковке. Двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет получили ранения, один из них госпитализирован.

Накануне 2 июня российские войска атаковали Днепр. По данным местных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре, в частности по жилому дому. В ту же ночь под массированной атакой оказалась столица. В результате обстрела повреждено значительное количество гражданских объектов. К сожалению, известно и о погибших и пострадавших.