В Саудовской Аравии стартовали переговоры США и России

В последнее время много говорят о мирных переговорах. В частности, в Саудовской Аравии начались переговоры США и России.

В Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года стартовали переговоры США и России. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Перед этим стало известно, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США. Госсекретарь США

Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Саудовской Аравии перед начальными переговорами о прекращении войны в Украине, которые будут проходить без Киева и его европейских сторонников.

Лавров ранее заявлял, что эти переговоры будут направлены на завершение "ненормального периода" в отношениях между двумя "великими державами". Дискуссия также может заложить основу для потенциальной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

В Госдепе США назвали встречу в Саудовской Аравии между высокопоставленными чиновниками США и России во вторник, 18 февраля, своеобразным "первым шагом". Штаты так хотят увидеть, или Кремль с серьезностью относится к мирным переговорам. Встрече в Саудовской Аравии предшествовал недавний телефонный разговор Трампа и Путина.

Ранее звучало очень много заявлений относительно переговоров. В частности, и о возможных переговоров Украины и России. Например, российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что Украина "должна уступить" частями Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, которые еще не оккупированы Россией.

Россия также требует, чтобы Украина стала "демилитаризованным" нейтральным государством, не присоединяясь ни к каким альянсам. Такие же условия выдвигал и Владимир Путин в июне 2024 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность территориальных уступок со стороны России в будущих переговорах. Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова взять на себя инициативу по гарантиям безопасности для Украины. После "экстренного саммита" в Париже Рютте добавил, что в дальнейшем нужно будет также решить детали, но "обязательства четкие".