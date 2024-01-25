В СБУ отреагировали на сбивание Ил-76: там открыли производство

Служба безопасности Украины 25 января отреагировала на падение российского самолета Ил-76 над Белгородом. Там отметили, что возбуждено уголовное производство по этому факту.

Соответствующую информацию 24 Каналу сообщила пресс-служба структуры. Расследование факта падения Ил-76 продолжается.

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Подробности от СБУ

СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолета российской армии Ил-76 в Белгородской области. Отмечается, что расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

В настоящее время структура проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения российского самолета. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о падении Ил-76

24 января над Белгородской областью упал российский самолет Ил-76. Российские пропагандисты сразу начали утверждать, что внутри были украинские пленные, а сбила его Украина.

В то же время, оккупанты опубликовали "список" украинцев, якобы находившихся на борту. В этом перечне есть Коноваленко Максим Анатольевич 1990 года рождения, которого обменяли во время самого масштабного обмена военнопленными 3 января 2024 года. Также "документ" не имеет никаких подписей или печатей.

Эксперты и OSINT-аналитики сообщили, что упавший в Белгородской области самолет Ил-76 с бортовым номером RA-78830 летел от границы с Украиной. Вероятно, он мог везти оружие с Востока, а не пленных.

В то же время россияне заявляют, что самолет сбили западной ПВО – однако эксперты убеждают, что на месте остатки ракет именно советской противовоздушной обороны. А прямо перед этим в Белгородской области работала российская ПВО – по всей вероятности, что россияне сами ударили по своему самолету, как неоднократно было раньше.