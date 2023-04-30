Община на Виннитчине тепло встретила вернувшегося из плена воина: трогательные карды

Жители села Ивашковцы Винницкой области тепло встретили своего односельчанина, недавно вернувшегося из российского плена. Юрия Наконечного вернули на Родину во время большого обмена на Пасху.

Защитника дома встречали все: и дети, и взрослые. Юрия поздравляли цветами, воздушными шарами и приятными словами.

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Что известно о пленении бойца

Шаргородский городской голова Владимир Барецкий рассказал, что Юрий Наконечный принимал участие в АТО, а в декабре 2022 года снова взял в руки оружие, чтобы защищать Родину. В феврале 2023-го связь с ним прервалась.

В селе Ивашковцы встретили вернувшегося из плена бойца / Фото Владимир Барецкий

Нынешняя Пасха принесла семье и всей нашей общине радостное известие – Юрий жив, Юрий вернулся из плена. Родители каждый день, ежеминутно выглядели сына. Сегодня защитник вернулся домой в родную деревню Ивашковцы, где его встречали все: и взрослые, и малые,

– говорится в сообщении.

Юрия Наконечного встретили в родном селе: смотрите видео

Напомним, что в результате Пасхального обмена Украине удалось вернуть 130 защитников.

Среди них:

92 военнослужащих ВСУ;

20 терробороновцев;

11 нацгвардейцев;

3 пограничника;

2 представителя Военно-морских сил;

2 представителя Государственной специальной службы транспорта.

Домой вернулись герои, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Некоторые из них раненые. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности.

Возможен ли обмен "всех на всех"