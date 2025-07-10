На Киевщине авто покатилось с обочины и насмерть переехало 9-летнего мальчика
- В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области автомобиль Renault Master покатился с обочины и насмерть переехал 9-летнего мальчика.
- На месте происшествия работают полиция и медики, устанавливаются обстоятельства ДТП.
На Киевщине произошло смертельное ДТП. В селе Петропавловская Борщаговка оставленный на обочине автомобиль Renault Master внезапно покатился и насмерть переехал 9-летнего мальчика.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
Смотрите также Вблизи Львова на машину упало дерево: госпитализирована 17-летняя девушка
Что известно о ДТП на Киевщине
В полиции рассказали, что сегодня, 10 июля, около 13:00, в селе Петропавловская Борщаговка на улице Шевченко произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, автомобиль Renault Master, который был оставлен водителем на обочине, самовольно начал движение и совершил наезд на ребенка,
– говорится в сообщении.
В результате полученных травм скончался 9-летний мальчик. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Бучанского районного управления полиции и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, 9 июля возле села Синява Збаражской общины на Тернопольщине также произошла смертельная авария с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.