В сети опубликовали первые кадры с места падения Ил-76
Днем, 24 января, была обнародована информация, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Сейчас сетью распространяются первые кадры его падения.
Источники в Генштабе заявили, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300, по которым оккупанты обстреливают Украину.
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В Белгородской области упал российский самолет
В Корочанском районе Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В российском минобороны написали, что инцидент произошел около 11:00.
Детали инцидента пока неизвестны. По информации СМИ, на борту самолета находились 63 человека. Предварительно все они погибли на месте.
Падение российского Ил-76: смотрите видео
По предварительной информации, на место происшествия прибыли губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и экстренные службы. В то же время, росСМИ утверждают, что место катастрофы оцепили военные.
В Белгородской области упал российский самолет: смотрите видео
Сообщается, что обломки разлетелись по территории Белгородской области на расстояние в несколько километров.
Как на падение самолета отреагировали в России
- В России начали распространять дезинформацию, чтобы хоть как-то оправдать падение своего самолета. В минобороны страны-агрессорки написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена.
- Там говорят, что 6 членов экипажа самолета и 3 человека сопровождения погибли. Известно, что к месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС, чтобы установить причины крушения.
- Позже сообщили, что самолет Ил-76 упал в 5 – 6 километрах от села Яблоневое в Корочанском районе Белгородской области. Известно, что падение произошло у храма Дмитрия Солунского.