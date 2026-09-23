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24 Канал Новости Украины В сети появились сообщения о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева: что говорят в УЗ
23 сентября, 11:11
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Обновлено - 11:35, 23 сентября

В сети появились сообщения о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева: что говорят в УЗ

Даниил Жоров

Россия в среду, 23 сентября, продолжает терроризировать Киев ударными беспилотниками. Враг пытается избивать по гражданской инфраструктуре.

В сети писали о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала. В Укрзализныце прокомментировали эту информацию. 

Что говорят в Укрзализныце? 

Компания опровергла информацию об ударе вблизи вокзала. 

В связи с информацией о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден, 
– написали в УЗ. 

В тот же день "Укрзализныця" сообщила, что Россия целенаправленно атакует украинскую логистику. Людей призывали быть осторожными у железнодорожных объектов, в том числе в столице, и идти к укрытиям во время тревоги. 

Отметим, что утром 23 сентября россияне терроризировали гражданскую инфраструктуру ударными дронами. При атаке страны-агрессорки была повреждена автозаправочная станция. В "Нефтегазе" сообщили, что это уже шестая атакованная АЗС за последние недели. 

В результате обстрела известно о 7 пострадавших. Также еще 1 человек погиб в больнице в результате полученных ранений во время российского удара.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Укрзализныця Атака дронами-камикадзе Киев