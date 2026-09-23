В сети появились сообщения о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева: что говорят в УЗ

Россия в среду, 23 сентября, продолжает терроризировать Киев ударными беспилотниками. Враг пытается избивать по гражданской инфраструктуре.

В сети писали о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала. В Укрзализныце прокомментировали эту информацию.

Что говорят в Укрзализныце?

Компания опровергла информацию об ударе вблизи вокзала.

В связи с информацией о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден,

– написали в УЗ.

В тот же день "Укрзализныця" сообщила, что Россия целенаправленно атакует украинскую логистику. Людей призывали быть осторожными у железнодорожных объектов, в том числе в столице, и идти к укрытиям во время тревоги.

Отметим, что утром 23 сентября россияне терроризировали гражданскую инфраструктуру ударными дронами. При атаке страны-агрессорки была повреждена автозаправочная станция. В "Нефтегазе" сообщили, что это уже шестая атакованная АЗС за последние недели.

В результате обстрела известно о 7 пострадавших. Также еще 1 человек погиб в больнице в результате полученных ранений во время российского удара.