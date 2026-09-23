У мережі писали про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу. В Укрзалізниці прокоментували цю інформацію.
Що кажуть в Укрзалізниці?
Компанія спростувала інформацію про удар поблизу вокзалу.
У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено,
– написали в УЗ.
Того ж дня "Укрзалізниця" повідомила, що Росія цілеспрямовано атакує українську логістику. Людей закликали бути обережними біля залізничних об'єктів, зокрема у столиці, та йти до укриттів під час тривоги.
Зазначимо, що вранці 23 вересня росіяни тероризували цивільну інфраструктуру ударними дронами. Під час атаки країни-агресорки була пошкоджена автозаправна станція. У "Нафтогазі" повідомили, що це вже шоста атакована АЗС за останні тижні.
Внаслідок обстрілу відомо про 7 постраждалих. Також ще 1 людина загинула у лікарні внаслідок отриманих поранень під час російського удару.