В сети показали, как украинская "Верба" бьет российских оккупантов

Украинские защитники продолжают вытеснять захватчики из нашей земли. ВСУ наносят мощные удары по оккупантам, поэтому те несут значительные потери.

Украинская "Верба" мощно уничтожает оккупантов

В арсенале наших защитников немало западного вооружения. Однако есть и украинское, например, реактивная система залпового огня "Верба", прекрасно справляющаяся с поставленной задачей – уничтожать оккупантов.

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В сети показали видео с передовой, где защитники мастерски бьют по российским воинам ракетами из "Вербы".

Справка. Реактивная система залпового огня "Верба" разработана на базе боевой части БМ-21 "Град", но ее пусковая установка получила немало серьезных усовершенствований. Автоматизация "Вербы" позволяет экипажу управлять огнем, точно попадая во врага.

Боекомплект РСЗО составляет 40 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 километров. Перезарядка полного пакета занимает 5 минут.

Реактивная система залпового огня "Верба" создана специалистами ХКБМ в 2015 году.

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Актуальные потери врага

С 24 февраля ВСУ удалось уничтожить 41 650 оккупантов. Только за последние сутки вражеское войско уменьшилось на 150 человек.

За сутки украинские военные оставили оккупантов еще без 3 танков и 6 боевых бронированных машин. Урожайный был день для охоты на средства ПВО, их уничтожили аж 5.

Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что нашим защитникам сейчас удается перехватывать стратегическую инициативу.

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