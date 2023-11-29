Глубокие подземные бункеры: как россияне смогли построить серьезные укрепления на фронте

В сети появились кадры с обустройством российских бункеров в Запорожском направлении. Они еще раз подтверждают, что возможности агрессора в строительстве инженерных сооружений не стоит недооценивать.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, для преодоления вражеских укреплений крайне важна работа авиации и предварительное уничтожение ПВО противника.

Смотрите также В России возобновили разговоры о возможных переговорах или паузе в войне: в ISW объяснили почему

Что известно об укреплении противника

К сожалению, Россия действительно смогла выстроить на отдельных участках фронта мощнейшие укрепления. Оказалось, что за смешными противотанковыми "пирамидками", которые массово расставлял агрессор на так называемой "линии Суровикина", оккупационные войска смогли вырыть весьма серьезные защитные сооружения.



Российский бункер, оборудованный на Запорожском направлении, в столовой – портреты Путина и коллаборанта Балицкого

Главный способ, которым можно преодолеть такие укрепления – использование специальных снарядов, способных пробивать бетонную и деревянную защиту. Однако, по словам Ступака, у украинских военных нет достаточного количества такого оружия, а авиационные бомбы для этого применить не получится из-за высокой плотности российской ПВО.

: Россия концентрирует на оккупированных территориях колоссальные ресурсы, стягивая технику со всех других стратегически важных мест базирования. К примеру, на днях агрессор перебросил на фронт комплекс С-400 из Калининграда.

Впрочем, рано или поздно Украина сможет пробить щели в российской противовоздушной защите и начать использовать свою авиацию. К тому времени Россия постарается усилить свои укрепления и на других участках фронта, однако Силы обороны активно препятствуют этому.

"Россия действительно работает над этим, подтягивая грузовую технику (к месту, где стремится построить новые позиции – 24 Канал). Но наши военные при соответствующей возможности уничтожают также и бульдозеры, экскаваторы и грузовики противника. Россия окапывается в авральном режиме, но надеюсь, что у них не хватит на это времени", – отметил Ступак.

Иван Ступак о бункерах России на Запорожье: смотрите видео

Война против России: последние новости