"В Украине не будут отменять военное положение": опровержение очередного российского фейка
Источник:SPRAVDI
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В сети начали распространять очередной фейк, связанный с этим.
В сети пишут, что Украина якобы сохранит военное положение после завершения войны. В Центре стратегических коммуникаций возразили и отметили, что это – бессмысленный фейк.
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Ложь опровергли
Согласно лжи, которую распространяют российские пропагандистские каналы, Украина не будет открывать границы даже после завершения войны, а военное положение продолжит действовать. Там убеждают, что такое заявление якобы сделал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Politico.
На самом деле на сайте Politico нет подобных заявлений от главы Офиса президента. Также на фейк отреагировала старший советник руководителя ОП Дарья Заривная.
В соцсетях распространяют фейк с якобы цитатой руководителя Офиса Андрея Ермака изданию Politico, которая является полностью и полностью вымышленной. Никаких таких комментариев Андрей Ермак не давал, – объяснила она.
Советник также подчеркнула необходимость проверять информацию.
Российская пропаганда пугает украинских студентов
- российские пропагандисты распространяют различные фейковые нарративы против Украины. Одним из таких является информация о "массовом закрытии вузов в нашем государстве для отправки студентов на фронт".
- Чтобы придать правдоподобности своим фейкам, враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране. Как не попасть на крючок пропаганды, рассказывает Центр противодействия дезинформации.
- В Центре объясняют: такими сообщениями вражеские пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украине. На самом деле о закрытии высших учебных заведений речь не идет.