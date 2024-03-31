"В Украине не будут отменять военное положение": опровержение очередного российского фейка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В сети начали распространять очередной фейк, связанный с этим.

В сети пишут, что Украина якобы сохранит военное положение после завершения войны. В Центре стратегических коммуникаций возразили и отметили, что это – бессмысленный фейк.

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Ложь опровергли

Согласно лжи, которую распространяют российские пропагандистские каналы, Украина не будет открывать границы даже после завершения войны, а военное положение продолжит действовать. Там убеждают, что такое заявление якобы сделал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Politico.

На самом деле на сайте Politico нет подобных заявлений от главы Офиса президента. Также на фейк отреагировала старший советник руководителя ОП Дарья Заривная.

В соцсетях распространяют фейк с якобы цитатой руководителя Офиса Андрея Ермака изданию Politico, которая является полностью и полностью вымышленной. Никаких таких комментариев Андрей Ермак не давал, – объяснила она.

Советник также подчеркнула необходимость проверять информацию.

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