У мережі пишуть, що Україна нібито збереже воєнний стан після завершення війни. У Центрі стратегічних комунікацій заперечили та наголосили, що це – безглуздий фейк.

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Відповідно до брехні, яку поширюють російські пропагандистські канали, Україна не буде відкривати кордони навіть після завершення війни, а воєнний стан продовжить діяти. Там переконують, що таку заяву буцімто зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю виданню Politico.

Насправді ж на сайті Politico немає подібних заяв від голови Офісу президента. Також на фейк відреагувала старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна.

У соцмережах розповсюджують фейк з буцімто цитатою керівника Офісу Андрія Єрмака виданню Politico, яка є цілковито і повністю вигаданою. Жодних таких коментарів Андрій Єрмак не давав, – пояснила вона.

Радниця також наголосила на необхідності перевіряти інформацію.

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