У мережі пишуть, що Україна нібито збереже воєнний стан після завершення війни. У Центрі стратегічних комунікацій заперечили та наголосили, що це – безглуздий фейк.
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Брехню спростували
Відповідно до брехні, яку поширюють російські пропагандистські канали, Україна не буде відкривати кордони навіть після завершення війни, а воєнний стан продовжить діяти. Там переконують, що таку заяву буцімто зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю виданню Politico.
Насправді ж на сайті Politico немає подібних заяв від голови Офісу президента. Також на фейк відреагувала старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна.
У соцмережах розповсюджують фейк з буцімто цитатою керівника Офісу Андрія Єрмака виданню Politico, яка є цілковито і повністю вигаданою. Жодних таких коментарів Андрій Єрмак не давав, – пояснила вона.
Радниця також наголосила на необхідності перевіряти інформацію.
Російська пропаганда лякає українських студентів
- ️Російські пропагандисти поширюють різноманітні фейкові наративи проти України. Одним із таких є інформація про "масове закриття вишів у нашій державі для відправлення студентів на фронт".
- Аби надати правдоподібності своїм фейкам, ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні. Як не потрапити на гачок пропаганди, розповідає Центр протидії дезінформації.
- У Центрі пояснюють: такими повідомленнями ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до України. Насправді про закриття вищих навчальних закладів не мовиться.