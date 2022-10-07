В сети сообщают об освобождении Подолов в Харьковской области: это у реки Оскол

Вооруженные силы Украины освободили из оккупации село Подолы Харьковской области. В сети появились подтверждающие фото.

Подолы деоккупированы

В частности, украинский блогер Назар Приходько опубликовал фотографии наших защитников при въезде в поселок. Фото датировано сегодняшним числом.

К теме С конца сентября ВСУ взяли под контроль 2 400 километров квадратных Слобожанщины, – Генштаб

ВСУ встретили местные жители, все это время находившиеся под оккупацией россиян. Отмечают, это одно из последних сел в Харьковской области, которое было неподконтрольным Украине.

Подолы, Харьковская область. 7.10.2022. Одно из последних сел на Харьковщине, которое находилось под российской оккупацией – свободное,

– подписал фото Приходько.

Где расположены Подолы

Подолы – это село в Украине, в Купянском районе Харьковской области. Население по переписи 2001 года составляло 2376 человек. Село расположено в 2 километрах от реки Оскил (левый берег), примыкает к городу Купянск и села Куриловка.

К слову, карта Deepstate тоже подтверждает деоккупацию поселка – россиян прогнали.



ВСУ деоккупировали село Подолы в Харьковской области / Скриншот Deepstate

Наступление ВСУ в Харьковской области: главное

В Генштабе подтвердили, что с 21 сентября ВСУ удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров. Наши воины установили контроль над 93 населенными пунктами. Таким образом, украинские войска взяли под контроль более 2400 квадратных километров Слобожанщины.

Наши воины вернули украинский флаг в Купянск, Изюм, Балаклею и другие города и села.

4 октября сообщалось, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка.

Успехи ВСУ даже признали в российском Минобороны. Российские войска почти полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.

В Институте по изучению войны сообщили, что наступление ВСУ с Харьковщины перекинулось на Луганщину.

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