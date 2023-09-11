"Накрыли покрышками": в сети высмеяли россиян за попытки защитить свои самолеты

Все чаще дроны долетают на военные объекты России, поэтому оккупанты решили "маскировать" свои военные самолеты, чтобы те не были легкой мишенью. Впрочем, даже здесь оккупанты опозорились, потому что не придумали ничего лучше, чем накрыть самолеты покрышками.

Сначала автомобильные шины были замечены на стратегической бомбардировочной авиации, но впоследствии этот тренд распространился на все российские ПКС. Такого тренда не заценили россияне, в сети уже активно высмеивают такие способы "обезопасить" самолеты от ударов.

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Все началось с того, что в телеграмм-каналах опубликовали фото истребителя-бомбардировщика Су-34, покрытого автомобильными покрышками.

"В общем, похоже, по всей стране началось. Понятно, что все это не от хорошей жизни, и, вероятно, это единственный вариант сделать что-то быстро и без поборов с личного состава", – написал русский пропагандист Илья Туманов у себя в телеграмм-канале.



Ту-95 с покрышками / Фото MAXAR

Впрочем, пропагандист высказался, что России нужно сделать хоть какие-то укрытия на аэродромах тактической авиации, которые расположены близко к Украине. И этим, по мнению Туманова, должно заниматься государство за государственные средства.

В соцсетях создали кучу мемов о попытках России обезопасить свои самолеты. И должны признать, что это действительно очень смешно.

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