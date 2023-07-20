"Какой-то ба-бах": в Севастополе и Феодосии слышали взрывы

В оккупированном Крыму в четверг, 20 июля, снова неспокойно. В Севастополе слышали звуки, очень похожие на взрывы.

Сначала местные паблики начали писать о том, что громко в Севастополе, информирует 24 Канал. Через несколько минут поступила информация о неком "ба-бахе" в Феодосии.

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Взрывы снова могли раздаваться в Старом Крыму

Где точно в Крыму произошли взрывы – пока неизвестно. По одной из версий, звуки взрывов слышали в районе Камышевой бухты. По другой версии, громко было в районе полигона в Старом Крыму.

Там накануне детонировал склад боеприпасов российских оккупантов.

В Севастополе слышали взрывы в Гагаринском районе. Взрывы доносились или со стороны Камышевой бухты, или Казачьей.

Накануне в Крыму было громко на военном полигоне