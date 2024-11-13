На руках кровь десятков украинцев: в Севастополе ликвидировали военного преступника Транковского

Утром в Севастополе взорвался автомобиль, на котором находился капитан Черноморского флота России. Военный погиб на месте.

Как сообщают источники 24 Канала в спецслужбах, сегодняшний подрыв в Севастополе автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России Валерия Транковского – успешная спецоперация СБУ. В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови.

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На одного военного преступника стало меньше

Отмечается, что Транковский – военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

В частности, он обстрелял Винницу "Калибрамы" в июле 2022 года. Тогда погибли 29 мирных жителей. Также капитан неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибли многие гражданские.

Российские сайты пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяние – это только вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он ни находился,

– подчеркнул источник в СБУ.

Транковский присоединился к Голенкову

Напомним, что 21 октября ГУР сообщило о ликвидации очередного военного преступника Дмитрия Голенкова. Его нашли мертвым в яблоневом саду села Супонево под Брянском. Оккупант имел множественные травмы головы, вероятно, причиненные молотком.

Дмитрий Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме "Шайковка" и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Он занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Голенков причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. Тогда погибли 22 человека.

К слову, ранее 18 октября в центре Луганска взорвался автомобиль, в котором находился майор Дмитрий Первуха, причастный к военным преступлениям.