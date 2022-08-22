"А что случилось?": в Севастополе срочно начали проверку бомбоубежищ
Оккупационные власти Севастополя срочно начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.
В Севастополе совсем не паникуют, совсем
О проверке бомбоубежищ сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев. Мужчина пытается уверенно успокоить жителей, но почему-то проверку устроил лично и публично.
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Поскольку у нас (Севастополе) еще действует "желтый уровень", в выходные проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи,
– написал псевдогубернатор.
В то же время Развожаев призвал не поддаваться панике и заверил, что город якобы находится "под надежной защитой". Но сложно верить в такие обнадеживающие слова, когда официально власти понимают, что не способны остановить ВСУ.
Оккупанты даже опубликовали видео этих проверок состояния убежищ.
Кратко о последних тревожных для россиян событиях
- Утром в воскресенье 21 августа жители Севастополя снова слышали взрыв. А вечером раздавались взрывы со стороны аэродрома "Бельбек". Кстати, вскоре в городе даже начала гудеть сирена воздушной тревоги. А завершился день уже "хлопками" в районе мыса Херсонес. Там оккупанты тоже заявили, что работала ПВО на воинской части возле Казачьей бухты.
- Тревожные новости начались в конце июля – тогда беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.
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